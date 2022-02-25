Москва готова на переговоры с Киевом в Минске

Глава России готов отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной.Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента. Таков ответ Москвы на сегодняшнее заявление президента Украины Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус страны.

Противостояние планам расширения НАТО

События вокруг Украины являются восстановлением баланса в мире, утраченного после распада СССР. Это мнение президента Сирии. По словам Башара Асада, Москва имеет полное право противостоять планам по расширению НАТО.

Cлавянское братство

В этом контексте и флаги России, и ДНР на улицах Черногории - видео публикуют местные СМИ. Около 11 тысяч человек вышли в Подгорице и почти десятке других городов на митинг с лозунгами в поддержку Москвы и Донбасса.

Расширение НАТО на восток