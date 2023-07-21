Москва готова защищать Беларусь всеми имеющимися средствами и расценит любую агрессию против Беларуси как нападение на Россию

Западная милитаризация рубежей нашего Союзного государства достигла беспрецедентного уровня. Масштабы вызовов диктуют и закономерные решения. Действовать будем сообща.

Атака на Беларусь будет воспринята как нападение на Россию и повлечет соответствующую реакцию. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Все подробности в рубрике "Скриншот".

Давайте приготовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет, нужно быть готовым поддержать наши войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. Вальдемар Скшипчак, экс-заместитель министра национальной обороны Польши

Польский отставной генерал олицетворяет собой навязчивую глубинную фантазию радикальных националистов. Фантомные боли 1939 года не дают покоя посполитым правителям от маршала до рядового.

Истекая нервным потом от одного упоминания Восточных крес, они десятилетиями готовились к реваншу. В последние годы учения на белорусской границе не прекращаются ни на один день. Они просто меняют название и стягивают бронетехнику под любым предлогом. Всего одним заявлением Владимир Путин обеспечил надрыв сердечной мышцы всем мечтателям о Великой Польше от моря до моря.

Граница Беларуси по праву считается единым рубежом Союзного государства. Даже в самые сложные периоды двухсторонних отношений России и Беларуси вопрос безопасности был в приоритете и не подвергался спорам и дискуссиям. Лидеры двух государств прекрасно понимали, что может прийти время, когда придется стоять спина к спине и отстреливаться.

Александр Лукашенко всегда в поле зрения белорусов держал тезис о том, что защита Беларуси со стороны России должна быть той же - теми же способами и методами, которыми руководство России защищало бы саму Россию. Мы ведь Союзное государство.

Потому методично и планомерно велась работа по укреплению материально-технической базы и обмену опытом. Действует региональная группировка войск. Новым этапом взаимодействия становится закрепление гарантий безопасности для союзных рубежей.

Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям, говорит, нам надо проревизировать все договоры и соглашения Беларуси и России и посмотреть, какой нормативно-правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси. В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси РФ защищает Беларусь как собственную территорию. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Отвечать вместе - решение, продиктованное временем. Не оперившиеся польские ястребы открыто готовятся к вооруженному конфликту. Стремительно наращиваются объемы вооружения и численность военнослужащих. В планах рядового Анджея довести состав польских войск до 300 тысяч штыков. Надо четко понимать уровень нагрузки, который ложится при этом на экономику страны. Долго кормить такое количество здоровых мужиков, которые ничего не производят, а только потребляют, стоя вдоль белорусской границы, слишком дорогое удовольствие. В условиях глобального экономического кризиса и стагнации польской экономики подобные действия не рассчитаны на долгосрочную перспективу. Задача армии воевать, в Варшаве планируют использовать ее по прямому назначению. И на это российский лидер сегодня ответил четко. Это то, на чем всегда делала акцент белорусская сторона, и то, что все мы понимали, но хотели услышать.

Что касается Беларуси, то это часть Союзного государства. Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против РФ. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Владимир Путин

Заявление Владимира Путина сопряжено с конкретными предварительными действиями. И слова про отвечать всеми имеющимися средствами подкреплены конкретными действиями. На территории Беларуси размещено тактическое ядерное оружие, призванное остудить горячие головы. На боевое дежурство заступили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", которые могут выступать средством доставки успокоительного в слишком перевозбужденные регионы. И уж поверьте, западные соседи, свое слово Путин сдержит.

В принципе в наших интересах защищать Беларусь, потому что неслучайно Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, что Беларусь - это форпост РФ на западном направлении. Так что здесь никаких сомнений нет в том, что Россия готова защищать Беларусь и белорусские военнослужащие готовы защищать интересы России на территории Беларуси. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке

Последовательный подход в реализации безопасности Союзного государства предполагает дальнейшее закрепление обязательств в рамках оформления соответствующего межгосударственного акта.

Это из ядерной доктрины России. В том случае если для нас появятся угрозы потери территорий и суверенитета РФ, сейчас будет речь о Беларуси, а также ее союзников, то мы оставляем за собой право, кроме обычного, применить и ядерное оружие. Здесь и ответ на вопрос, который сегодня очень серьезно коррелирует с теми словами, которые Путин сказал, что будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами. Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)