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Москва нашла нестыковки в доказательствах Лондона по делу Скрипалей

"Кино-ляп" найден в представленных Лондоном доказательствах по делу Скрипалей. Нестыковки заметили в российском МИДе. Речь идет о фотографиях, на которых есть "подозреваемые" в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери. Оба мужчины засняты в одном и том же коридоре британского аэропорта. При этом дата и время в уголках снимков полностью совпадают. Есть еще две фотографии подозреваемых с одинаковым фоном, которые могли быть сделаны по прилету.

Захарову также удивило, что Великобритания лишь спустя полгода заявила об имеющихся данных авиарейса, которым якобы прибыли подозреваемые.

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