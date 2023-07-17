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Москва назвала условие для восстановления зерновой сделки
В условиях "откровенного саботажа" стамбульских договоренностей продолжение зерновой сделки теряет смысл. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении российского МИД. Москва готова рассмотреть восстановление зерновой сделки, но только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений. В МИД обратили внимание, что если на Западе дорожат черноморской инициативой, то должны задуматься над выполнением своих обязательств и выключением из санкционного списка российских удобрений и продовольствия.
Пока же подконтрольные Украине порты и открытый Россией безопасный коридор использовались для проведения террористических актов.
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