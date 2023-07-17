Москва назвала условие для восстановления зерновой сделки

В условиях "откровенного саботажа" стамбульских договоренностей продолжение зерновой сделки теряет смысл. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении российского МИД. Москва готова рассмотреть восстановление зерновой сделки, но только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений. В МИД обратили внимание, что если на Западе дорожат черноморской инициативой, то должны задуматься над выполнением своих обязательств и выключением из санкционного списка российских удобрений и продовольствия.