ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Москва назвала условие для восстановления зерновой сделки

В условиях "откровенного саботажа" стамбульских договоренностей продолжение зерновой сделки теряет смысл. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении российского МИД. Москва готова рассмотреть восстановление зерновой сделки, но только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений. В МИД обратили внимание, что если на Западе дорожат черноморской инициативой, то должны задуматься над выполнением своих обязательств и выключением из санкционного списка российских удобрений и продовольствия.

Пока же подконтрольные Украине порты и открытый Россией безопасный коридор использовались для проведения террористических актов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все