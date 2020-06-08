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Москва отказывается от карантинных ограничений

С завтрашнего дня в российской столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок, а также разрешена работа парикмахерских, салонов красоты, ветклиник. Уже через неделю в полном объеме заработают стоматологические клиники, музеи и библиотеки, летние веранды ресторанов и кафе. А еще через неделю - стационарные заведения общепита. Фитнес-клубы и бассейны планируется открыть с 23июня.


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