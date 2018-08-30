Москва предупредила Вашингтон о предстоящей провокации боевиков в Сирии

При этом ее подготовка идет при активном участии представителей спецслужб Великобритании. Действия боевиков могут стать поводом для очередного авиаракетного удара коалиции - опасаются в дипмиссии.

Ранее в Минобороны уже рассказывали о том, что в провинцию Идлиб прибыла группа боевиков, которая должна будет имитировать спасение пострадавших от химического оружия. Террористы доставляют в регион емкости с хлором.