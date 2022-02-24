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Москва призывает Киев сесть за стол переговоров

Под контроль самопровозглашенной Луганской Народной Республики перешли три населенных пункта - Лопаскино, Счастье и станица Луганская. 440 военнослужащих ВСУ запросили гуманитарный коридор и перешли на территорию Ростовской области России.

Также в пункты пропуска в Джанкое и Брянской области прибыли 42 украинских пограничника - они отказались проходить дальнейшую службу в Украине. По данным офиса президента Украины, в ходе боевых действий погибли более 40 человек, несколько десятков ранены. Самопровозглашенные республики Донбасса также сообщают о жертвах среди мирного населения.

Россия готова сесть за стол переговоров

Москва призывает Киев сесть за стол переговоров. Как сообщили в пресс-службе президента России, в Кремле готовы обсуждать нейтральный статус и отказ Украины от размещения вооружений. Разумные доводы звучат даже из-за океана. Вот к чему призывает экс-советник опального Дональда Трампа.

Принять точку зрения не только Путина, но и всей России, которой они держались все 25 лет. Необходимо принять, что она стоящая. Они не хотят американских и войск НАТО у своих границ. Мы не хотели их в Кубе, они не хотят нас у себя. Все логично. Нам нужно это признать. Прекратить притворяться, словно это не проблема.
Даг Макгрегор, полковник армии США в отставке

Ситуация в Донбассе

Но готов ли прекратить кровопролитие подконтрольный Вашингтону официальный Киев? Там, кстати, введен комендантский час. На данный момент сотрудники украинской Госпогранслужбы покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ. По данным российского Минобороны, практически вся система ПВО Украины выведена из строя. Также сообщается о приведении в негодность Военно- морских сил страны.

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