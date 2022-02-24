3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Москва призывает Киев сесть за стол переговоров
Под контроль самопровозглашенной Луганской Народной Республики перешли три населенных пункта - Лопаскино, Счастье и станица Луганская. 440 военнослужащих ВСУ запросили гуманитарный коридор и перешли на территорию Ростовской области России.
Также в пункты пропуска в Джанкое и Брянской области прибыли 42 украинских пограничника - они отказались проходить дальнейшую службу в Украине. По данным офиса президента Украины, в ходе боевых действий погибли более 40 человек, несколько десятков ранены. Самопровозглашенные республики Донбасса также сообщают о жертвах среди мирного населения.
Россия готова сесть за стол переговоров
Москва призывает Киев сесть за стол переговоров. Как сообщили в пресс-службе президента России, в Кремле готовы обсуждать нейтральный статус и отказ Украины от размещения вооружений. Разумные доводы звучат даже из-за океана. Вот к чему призывает экс-советник опального Дональда Трампа.
Принять точку зрения не только Путина, но и всей России, которой они держались все 25 лет. Необходимо принять, что она стоящая. Они не хотят американских и войск НАТО у своих границ. Мы не хотели их в Кубе, они не хотят нас у себя. Все логично. Нам нужно это признать. Прекратить притворяться, словно это не проблема.
Ситуация в Донбассе
Но готов ли прекратить кровопролитие подконтрольный Вашингтону официальный Киев? Там, кстати, введен комендантский час. На данный момент сотрудники украинской Госпогранслужбы покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ. По данным российского Минобороны, практически вся система ПВО Украины выведена из строя. Также сообщается о приведении в негодность Военно- морских сил страны.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верят в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все