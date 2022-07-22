В частности, в греческом представительстве на территории России смогут работать не более 34 сотрудников, в посольстве Дании в РФ - 20, а ограничения для Словакии сократили дипломатический корпус ее посольства в Москве до 16 человек. Примечательно, что правительство России добавило ограничения для Словении и Хорватии, из-за чего те не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.