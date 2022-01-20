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Москва разделяет обеспокоенность Минска стягиванием к границе сил НАТО

Представитель российского МИД Мария Захарова сформулировала опасения, которые вызывает у Москвы и Минска военная активность у самых границ Союзного государства.

Действия Соединенных Штатов и их союзников российский МИД расценивает как провокационные: вашингтонские политики явно плохо учили уроки истории. Информационная кампания, которую развернули американцы, провоцирует военный психоз, и теперь дать толчок вооруженному конфликту может любая мелочь.

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