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Москва запросила у шести стран правовую помощь в расследовании дела о геноциде народов СССР

Москва запросила у шести стран правовую помощь в расследовании геноцида народов Советского Союза. Следователи рассчитывают на содействие Германии, Соединенных Штатов, Канады, Польши и других государств. Часть необходимых документов уже получена.

Дело о геноциде было возбуждено 2 года назад. Поводом к этому стал эпизод с истреблением детей в российском городе Ейске. В годы Великой Отечественной нацисты в газовых камерах там уничтожили 214 детей.

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