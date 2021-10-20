Москва запросила у шести стран правовую помощь в расследовании дела о геноциде народов СССР

Москва запросила у шести стран правовую помощь в расследовании геноцида народов Советского Союза. Следователи рассчитывают на содействие Германии, Соединенных Штатов, Канады, Польши и других государств. Часть необходимых документов уже получена.

Дело о геноциде было возбуждено 2 года назад. Поводом к этому стал эпизод с истреблением детей в российском городе Ейске. В годы Великой Отечественной нацисты в газовых камерах там уничтожили 214 детей.