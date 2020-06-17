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Москвичи заполонили кафе и террасы

Значительные карантинные послабления вступили в силу в России. В Москве заработали кафе и рестораны, открылись бары и террасы. В заведениях - аншлаг. Несмотря на рекомендации правительства, соблюдать дистанционный режим не очень-то получается.
В России сейчас более 550 тысяч случаев COVID-19. Страна по-прежнему на третьем месте по количеству инфицированных в мире.

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