Москвичи заполонили кафе и террасы

Значительные карантинные послабления вступили в силу в России. В Москве заработали кафе и рестораны, открылись бары и террасы. В заведениях - аншлаг. Несмотря на рекомендации правительства, соблюдать дистанционный режим не очень-то получается.

В России сейчас более 550 тысяч случаев COVID-19. Страна по-прежнему на третьем месте по количеству инфицированных в мире.



