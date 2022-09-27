Москву накрыл густой туман - отменены более десятка авиарейсов

Самолеты перешли сегодня на запасные аэродромы в Москве. В аэропортах Шереметьево и Внуково утром из-за густого тумана были отменены более десятка рейсов. Несколько районов российской столицы заволокло пеленой.



Видимость ограничена до ста метров, а в некоторых местах до десяти. Во дворах не было видно даже соседних домов.