Москву накрыл сильнейший ливень - улицы превратились в реки

Москву накрыл сильнейший ливень. В российской столице выпало почти половина месячной нормы осадков. Затоплены улицы, машины буквально плывут по проезжей части. В ближайшие часы Москву ждут тропическая гроза и ураганный ветер. Коммунальные службы работают в чрезвычайном режиме. Но дренажные коллекторы не справляются и вода парализовала движение в ряде районов города. Передвигаться можно только вплавь. Кадры заплыва публикуют в социальных сетях.