Москву накрыл ураган с ливнем - есть жертвы

В Москве начался мегаливень. Ураган постепенно движется из подмосковного Можайска и накрывает российскую столицу. Мощные порывы ветра гнут крыши и сносят мусорные баки. Деревья падают прямо на пути у пешеходов.

В городе ранее закрыли все парки и фестивальные площадки. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности. Есть опасность смерчей. Уже известно как минимум об одной жертве урагана - на мужчину упало дерево.