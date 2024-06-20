ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Москву накрыл ураган с ливнем - есть жертвы

В Москве начался мегаливень. Ураган постепенно движется из подмосковного Можайска и накрывает российскую столицу. Мощные порывы ветра гнут крыши и сносят мусорные баки. Деревья падают прямо на пути у пешеходов.

В городе ранее закрыли все парки и фестивальные площадки. Аварийные службы приведены в режим повышенной готовности. Есть опасность смерчей. Уже известно как минимум об одной жертве урагана - на мужчину упало дерево.

Жителей призывают оставаться дома и отказаться от поездок на автомобилях. Те, кого стихия застала на улице, держатся за столбы, чтобы их не унесло ураганным ветром.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все