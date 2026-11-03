Мост через океан: Беларусь и США ищут путь к диалогу и миру

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У Беларуси и США не история отношений, а американские горки. Причем мы кататься на них не хотим. Далеко в историю не пойдем, но начнем со Второй мировой войны. Это мы, СССР и США, вместе сражались против "коричневой чумы".

В память об общих страницах истории Президент России Владимир Путин возложил цветы к могилам советских солдат на аллее союзников на мемориальном кладбище Форд Ричардсон, Аляска. Там увековечены советские летчики, герои Алсиба, воздушной трассы "Аляска-Сибирь" между США и СССР. По ней осуществлялся ленд-лиз в годы Великой Отечественной войны.

На саммите в Анкоридже мы наблюдали жест, который призван напомнить миру, что мы не враги. Первым информационным поводом на Аляске стал звонок Дональда Трампа Александру Лукашенко с борта самолета. То есть Президент США еще не долетел на саммит и позвонил Президенту Беларуси. Эта новость буквально взорвала информационное пространство, но тогда речь шла о мире. И пусть дух Анкориджа уже почти не ощутим, тогда, стоя на взлетке военной базы Эльмендорф-Ричардсон, казалось, все мы вспомнили о том, что мы - люди, союзники, а этот мир - наш общий дом. И договариваться нужно, о чем постоянно говорит наш Президент.

"Я полагаю, что президент Лукашенко делает все возможное, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине. Президент Путин еще в конце 2021 года сказал все ясно: "никакого НАТО в Украине, никаких значительных военных сил". "Нейтралитет, денацификация" - это то, что он сказал в 2021 году. И где мы сейчас? 2026 год. Все то же самое, то же самое требование, оно простое. С Россией чрезвычайно просто иметь дело. Требование основано на том, что суверенитету России нельзя угрожать, суверенитету Беларуси нельзя угрожать. И я думаю, что это можно решить. Думаю, президент Трамп хотел бы, чтобы вопрос с Украиной был решен", - отметил представитель Международного института Шиллера в г. Нью-Йорке (США) Ричард Блэк.

"Соединенным Штатам действительно следует работать с Беларусью, чтобы найти способы прекратить войну в Украине. И не только прекратить войну, но и создать новую архитектуру безопасности для Восточной Европы, а также для всей Европы - инклюзивную архитектуру", - подчеркнул экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США Клиффорд Киракоф.

А что касается Президента Беларуси Александра Лукашенко, он заявил, что лидер, очевидно, обладает огромным опытом: "Он твердо держит курс уже много лет. Экономика Беларуси движется вперед, как и научно-технический потенциал, как и культурная сфера. Все это развивается под его руководством. И он твердый лидер. Но вы знаете, в этом мире нужен твердый лидер. Я имею в виду, что по соседству идет война. Поэтому, нужен твердый лидер, чтобы защитить свою страну. А также для ведения мирных переговоров".

Он уверен, что Александр Лукашенко может помочь советом Дональду Трампу, как справиться с развязкой украинского конфликта.

"Еще один момент: я заметил, что у Президента Лукашенко более широкое видение - евразийское видение, более масштабный взгляд на Беларусь и Евразию. И это то, о чем нам стоит узнать больше, чтобы понять, как мы, Соединенные Штаты, могли бы участвовать или вовлекаться в этот евразийский процесс, где мы могли бы найти свое место, мирным и конструктивным путем", - сказал Клиффорд Киракоф.

Безусловно, Беларусь - это окно для США, окно на Восток. Президент Беларуси говорит свободно и правдиво и с Владимиром Путиным, и с Си Цзиньпином. Мы в ШОС, мы партнеры в БРИКС, эта работа выстраивалась десятилетиями. И это то, что опытный политик Трамп не мог не оценить. Мосты с Беларусью наводит доверенный человек Джон Коул. Диалогу развязали крылья, сняли санкции с авиакомпании Белавиа, пустили в рост, освободив дорогу белорусскому калию и открыли финансовые потоки. Убрали из санкционных списков ряд банков и Министерство финансов Беларуси. А как насчет санкций?

"Это незаконно, это форма войны. Единственный орган, которому разрешено применять санкции, это Совет Безопасности ООН, который в этот период все равно всегда парализован. Поэтому, когда США вводят санкции против Беларуси, России или Китая, - это акты экономической войны. Это незаконно, это нарушает международное право. Суть в том, на мой взгляд, что когда у вас есть такие лидеры, как Президент Лукашенко, Президент Путин, Председатель Си Цзиньпин - это не просто политические фигуры, на мой взгляд, это интеллектуалы. Они мыслят, и они мыслят публично. И мысля публично, они вдохновляют свое население", - выразил свое мнение Ричард Блэк.

"Вы нам не друг. Понятно? Мы называем вас конкурентом. Но это просто другое слово для врага. Это просто означает, что мы решили, что вы слишком сильны, чтобы противостоять вам военным путем. Поэтому теперь мы будем атаковать вас экономически. И знаете, это еще одна тактика, которую используют Соединенные Штаты - мягкая сила", - отметил военный аналитик и экс-разведчик (США) Скотт Риттер.

Так или иначе, идет деловой разговор, где у каждой из сторон есть свои интересы, а есть интересы общие. Такую задачу поставил и наш Президент, принимая с докладом постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова. Ему было поручено вести диалог.

"Что нам следует сделать в плане американо-белорусских отношений? Я думаю, нам нужно просто широко их открыть. Я считаю, что мистер Коул занимается дипломатией. Так что это хороший знак, что у нас есть представитель Президента, мистер Коул, который ведет дипломатическую работу. Лучше быть вовлеченными в диалог и обсуждение ситуации и тогда мы сможем решить проблемы. Всегда лучше разговаривать", - подчеркнул Клиффорд Киракоф.

Особенно нужен диалог миру сейчас, когда европейские падальщики затягивают конфликт в Украине, когда пылает Ближний Восток. Видимо, не зря Министерство обороны Соединенных Штатов переименовано Трампом в Министерство войны. Хотя это отсылка к истории, такое название ведомство носило целых 150 лет, вплоть до 1947 года. Пресса уже подсчитала стоимость нынешнего ребрендинга - порядка 1 млрд долларов. Для триллионного бюджета Пентагона вполне себе сумма подъемная, можно себе позволить.

Но если возможно стряхнуть морок войны, то кому же сделать это, как не лидерам, на которых равняются наши нации?

"Итак, альтернатива ясна. Нам нужна новая международная экономическая архитектура развития. И это тема таких людей, как Лукашенко. Когда в 1990-е годы началась новая экономическая политика, на Россию обрушился геноцид шоковой терапии и неолиберальной политики, Лукашенко оказал сопротивление и не пошел на это. Это маленькая страна, для этого нужно мужество, для этого нужны принципы. У вас есть принципы с большой буквы, и вы не позволяете нарушать их даже под страхом смерти, включая вашу собственную. И поэтому я думаю, что ваш Президент еще в начале своей карьеры на посту главы государства показал, что Беларусь что-то значит. И поэтому может служить мостом, как я полагаю, между непредсказуемыми Соединенными Штатами и непоколебимой Россией", - заявил Ричард Блэк.

Люди - мосты между странами и поколениями

Мы должны разговаривать и слышать друг друга, как тогда, когда вместе стояли за мир. Ведь это наши люди писали учебники истории. И они пока живы, жива общая память. В Буффало, в штате Нью-Йорк, живет дочь командира отряда подпольщиков Минского гетто Светлана Гебелева. Она родилась в 1941 году, дитя войны, отца узнать не успела. Михаил Гебелев ушел в подполье, собрал людей, готовых оказывать сопротивление захватчикам, но погиб в 1942-м, его называли "бесстрашным Германом".

Светлана Михайловна - журналист, всю жизнь пишет статьи, издает книги, где рассказывает правду о борьбе с фашизмом, трагических страницах истории своей семьи и Беларуси, чтобы те события не повторились, чтобы, как она говорит, ни одна нога захватчика не посмела ступить на белорусскую землю. Светлана Михайловна бывала в Беларуси, встречалась с нашим Президентом, когда вспоминали дату 65-летия уничтожения Минского гетто.

Или вот, наш ветеран войны, Савелий Каплинский. Савелий Исаакович в свои 95 президент белорусского землячества в Нью-Йорке. Он ветеран войны, партизан, выживший в Минском гетто.

В гетто Савелий Каплинский был подпольщиком, его группа бежала к партизанам. Прошел войну, а затем восстанавливал Минск, работал строителем. Позже ездил в Беларусь, чтобы почтить память героев и жертв Великой Отечественной. Участвовал в мероприятиях у мемориала "Яма". Это благодаря Савелию Исааковичу минский мемориал "Яма" воссоздан и в Нью-Йорке. В США Савелия Каплинского его называют "послом белорусской диаспоры". Он тоже мостик между странами и поколениями.

Жить мирно, созидать, растить детей и помнить о своих корнях - разве не этого хочет человек в любой точке земного шара?

Лучшие дипломаты - люди. Дик Хэлм 19 лет проработал тренером Национальной баскетбольной ассоциации США, не раз бывал в Беларуси, делал мастер-классы для наших студентов.

"Мне нравилось приезжать в Беларусь, потому что действительно я строю мост, который работает в обе стороны. Люди, которых я встречаю в Беларуси, видят во мне представителя Америки, ну а я получаю представление о них, студентах или других людях. И всегда приятно, когда они спрашивают, когда я смогу приехать снова. Так что я с нетерпением жду этого, мне бы хотелось вернуться в Беларусь", - поделился экс-тренер NBA (США) Дик Хэлм.

По всей Америке можно встретить своих людей, тех, кого к Беларуси ведет неразрывная нить прямиком от сердца.

"Моя жена из Польши, ее отец был из Беларуси, из Кобрина. В 2022 году я был в Беларуси на годовщине окончания Второй мировой войны. Мы были в школе, праздновали вместе, взялись за руки, как друзья, как бывшие товарищи, за мир и единство. И для меня это был очень трогательный опыт. Это очень важно, без истории нет будущего. Если ты не знаешь, откуда ты пришел, ты не знаешь, куда идешь. Это очень важно", - сказал президент Братства всемирных баптистских служений (США) Фил Робертс.

"Мне доставляет глубокую радость, когда я вижу, мои друзья-американцы едут в Беларусь и с таким восторгом возвращаются назад. Я делаю все возможное, чтобы построить репутацию для нашей страны как красивой, вкусной, гостеприимной, безопасной. Я беру их в лучшие рестораны, мы посещаем церкви, соборы, исторические места. Бурные эмоции вызывает музей Великой Отечественной войны. Люди говорят, что видели с американской точки зрения войну, а тут совершенно с другой стороны все раскрывается", - отметил руководитель Белорусской миссии в г. Атланта (США) Андрей Рыжаков.

У Бориса Шевеленко в Нью-Йорке целых три магазина игрушек. Оборот каждого около 1 млн долларов в год. Здесь на прилавках рядом стоят книги на русском, украинском и английском. Истории на разных языках, но всем понятны. Так кажется, было только в детстве. Или все же мы все еще способны и понять друг друга, и договориться, и работать? А еще Борис кормит американцев белорусскими вкусностями, и уже давно и успешно. В магазине можно обнаружить и наш зефир, и конфеты, и снеки.

"Планируем расширять белорусский ассортимент. Мы потихоньку это делаем, привозим новые бренды, уже привезли чипсы для молодежи, сухарики. Но есть проблема с санкциями, потому что с украинскими товарами, например, которые санкциями не облагаются, разница в 40 %. Даже учитывая то, что белорусский товар качественный, без добавок, но цена на сегодняшний день играет тоже большую роль", - рассказал Борис Шевеленко.

Товары из Беларуси, Украины, России делят здесь полки и воюют за потребителей качеством и ценой. Но и только. А ведь так было и в жизни всего несколько лет назад. Не дать разделить нас, склеить то, что разбито, конечно, сложно. Как и протянуть мост понимания через океан. А мы, белорусы, попробуем, потому что мирные люди. Подробнее смотрите в цикле документальных фильмов "Убить идеалы".