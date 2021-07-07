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Мозамбик на грани гуманитарной катастрофы

Мозамбик на грани гуманитарной катастрофы. Сотни тысяч людей на севере страны испытывают острый голод. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Из-за вооруженных конфликтов на севере страны людям приходится бежать из своих домов. Там же они оставляют и возможность возделывать свои угодья и зарабатывать на жизнь. За последние три года, по данным организации, жизнь в регионе изменилась до неузнаваемости.

Это была зона туризма, рыбалки, хорошей экономики, у людей был хороший образ жизни, но что теперь? Повстанцы, террористы разлучают семьи, сжигают дома, убивают людей, насилуют женщин. Поэтому Всемирная продовольственная программа сейчас здесь пытается дать надежду людям. В помощи нуждаются 715 тысяч человек.
Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН

Больше всего от недоедания страдают дети. Около 20 % детей беженцев имеют недостаточный вес. У половины из них - хроническое недоедание. Сейчас Всемирная продовольственная организация запрашивает у различных фондов дополнительные средства, так как из-за коронакризиса справляться с голодом стало гораздо сложнее.


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