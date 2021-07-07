Мозамбик на грани гуманитарной катастрофы. Сотни тысяч людей на севере страны испытывают острый голод. Об этом сообщает Всемирная продовольственная программа ООН. Из-за вооруженных конфликтов на севере страны людям приходится бежать из своих домов. Там же они оставляют и возможность возделывать свои угодья и зарабатывать на жизнь. За последние три года, по данным организации, жизнь в регионе изменилась до неузнаваемости.