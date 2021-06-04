Мраморное море в районе Стамбула покрыла странная слизь

Турецкие экологи бьют тревогу! Мраморное море у берегов Стамбула покрылось неизвестной слизью. Она появилась не только на поверхности, но и на глубине. Эксперты заявляют о небывалых масштабах природного явления. По словам местных ученых, в воде серьезно снизился уровень кислорода. Если не принять экстренные меры, ситуация рискует перерасти в массовый рыбный мор. По предварительным данным, слизь начала образовываться из-за сточных вод с промышленных предприятий.