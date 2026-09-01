Иран и США продолжают выяснять отношения. После провала военной операции Белый дом объявил о беспрецедентном финансовом наступлении под кодовым названием "Экономический изгой".

Белый дом сегодня чувствует абсолютную безнаказанность. Только в XXI веке американцы создали на карте кучу горячих точек - Ирак, Сирия, Ливия, Афганистан. Что означает потеря суверенитета, мы видели на примере этих стран.

Но откуда взялась эта взаимная ненависть, когда Иран и США были чуть ли не партнерами? Да, в основе всего, как всегда, лежат деньги, политическое влияние и ЦРУ. Желание Ирана выбрать свой путь не смогли простить Лондон и Вашингтон, поэтому погрузили страну в хаос и перевернули ход иранской истории.

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Еще в середине прошлого столетия ЦРУ организовало госпереворот в Иране, что подтверждается официальными документами, отчет о проделанной работе директора центральной разведки Уолтера Смита Совету национальной безопасности от 20 марта 1953 года.

Серьезное беспокойство Вашингтона в том числе вызывали попытки Ирана наладить контакты с СССР в поисках новых рынков сбыта. Хотя переговоры с Москвой в итоге не принесли результатов (советской стороне не хватало танкерного флота для транспортировки иранской нефти), сам факт такого сближения стал дополнительным аргументом для организации переворота.

Еще более детально эти меры описаны в меморандуме, подготовленном в Управлении планирования ЦРУ. Если коротко, они готовы на все.

Проведение операции по свержению премьера Ирана Мохаммеда Мосаддыка (его правительство национализировало иранские месторождения нефти) согласовали главы МИ-6 и ЦРУ после личной встречи. План совместных действий одобрили 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Руководителем секретной миссии стал начальник отдела ЦРУ по Среднему Востоку Кермит Рузвельт, внук 26-го президента Америки Теодора Рузвельта. Будучи профессиональным разведчиком, он нелегально прибыл в Иран и стал готовить почву для госпереворота.

Ведущая роль в перевороте отводилась иранским военным монархистам во главе с генералом Фазлуллой Захеди, экс-главой МИДа и МВД. Тогда же эти разведки установили контакты с ультра-исламистским подпольем в Иране, развивавшиеся вплоть до свержения шахиншаха в 1979 году. В результате 16-19 августа 1953 года "мосаддыковцев" отстранили от власти посредством военного путча и провоцирование в Иране кампании неповиновения правительству Мосаддыка.

Американцы не скупились на деньги. На подкуп генералов ЦРУ выделило солидные по тем временам 19 млн долларов (примерно 230 млн долларов по сегодняшним меркам). На нужды заговорщиков из спецфондов ЦРУ был выделен еще 1 млн долларов. Вливали "зеленые" по следующим направлениям.

Подрывную деятельность спецслужбы вели также по отношению к религиозным деятелям. Главная задача заключалась в формировании у них недовольства правительством и, в первую очередь, Мосаддыком. ЦРУ активно поддерживало религиозных экстремистов для угроз физических расправ с непокорными. Параллельно шла организация антиправительственных митингов, демонстраций и протестов под хорошо известными и сегодня лозунгами, например, "Народ борется за демократию и прогресс".

Еще раз подчеркнем, США не скрывают, что свергли законно избранную власть в Иране. В 2017-м были открыты детали этой секретной операции, которая готовилась в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Военный переворот в Иране в 1953 году был осуществлен руководством ЦРУ, а план действия был утвержден на самом высоком правительственном уровне в Вашингтоне, отметили в британской газете The Guardian.

Установив карманную власть, Запад начал активно пилить дивиденды. Говоря простым языком, продолжил грабить страну.

Педантичные британцы устранили даже формальную иранскую аббревиатуру АИНК. Англо-иранская нефтяная компания была переименована в British Petroleum Company.

Демократия и прогресс пришли с кровью. В стране началась тотальная зачистка. Проводились жесткие аресты, репрессии и подавление всего политического инакомыслия. Были запрещены крупнейшие оппозиционные партии. Казнены десятки офицеров, связанные с Мосаддыком политические деятели, а также многие члены антишахских организаций.

Как видим, символ свободы и демократии сам нажил себе кровных врагов, превратив одного из союзников на Ближнем Востоке в противника, лишь из-за того, что страна хотела развиваться самостоятельно. Схожие трюки Белый дом провернет еще в десятках стран, но именно Иран, сбросив оковы Запада, остается сегодня едва ли не главной костью в горле прожорливой американской машины.

Откуда взялась взаимная ненависть между Ираном и США. Кто первым открыл ящик Пандоры, ведь в середине XX века Иран и США были почти партнерами, разбирались в новой серии проекта "Понятная политика".

Главное фото: РИА Новости