Мультибрендовыйф центр "Белорусские машины" открылся в Воронеже

В Воронеже открылся мультибрендовый центр белорусской техники. На площадке максимально широко представлены все отечественные бренды: Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Амкодор", МАЗ - вся сельскохозяйственная, дорожно-строительная и коммунальная техника нашей страны.

Главное богатство Воронежской области - это плодородная земля. 80 % территории покрывает лучший в мире чернозем. А чтобы пахать, сеять и убирать урожай, нужна специализированная техника и запчасти к ней. Теперь, с открытием нового мультибрендового центра, местным аграриям станет работать и проще, и быстрее.

Александр Гусев, губернатор Воронежской области России:

"Такие объекты идут в копилку наших взаимоотношений и дают прямой экономический эффект, когда есть поставщик белорусский, есть российская сторона, которая не просто покупает, но и обслуживает, умеет предложить правильно эту технику. Поэтому считаю, что открытие мультибрендового центра - важный шаг в нашем экономическом развитии. Кстати, проект родился на белорусской земле в 2024 году, когда мы были с делегацией в Минске. Тогда основы этого проекта и были заложены".

Беларусь и Воронежская область тесно сотрудничают и в строительстве. Наши специалисты уже возвели здесь детский сад, несколько школ, одна из которых - самая большая в России. Сейчас идет строительство нового учебного заведения в деревне Александровка. Причем благодаря системе быстрого проектирования темп строительства белорусских специалистов в два раза опережает установленные сроки.

Кроме того, белорусы построят в Воронеже крупнейший в России футбольный стадион на 24 тыс. зрителей. Капсулу в фундамент спортивного объекта накануне торжественно заложили посол Беларуси в России и губернатор Воронежской области.