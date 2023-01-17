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Мультик "Маша и Медведь" - угроза национальной безопасности Литвы
Очередную угрозу национальной безопасности выявили в Литве. На это раз это мультик "Маша и Медведь". Депутат пожаловался, что его внучка во время праздников в школе смотрела ужаснейшую "российскую пропаганду". "Воспитатели этой школы своеобразно отметили 13 января - включили детям праздничные мультфильмы "Маша и Медведь", - негодует депутат у себя в соцсетях. Этот "акт" литовский политик назвал "воспитанием врагов государства в школах Литвы". Однако излишне эмоциональная реакция чиновника вызвала раздражение даже у местного муниципалитета. Там заявили, что учебное заведение уделяет особое внимание воспитанию граждан и потребовали от депутата публичных извинений.
Фото: РИА Новости
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