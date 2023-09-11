Муляжи продуктов и нагрудные камеры у работников - в Британии отмечается рост магазинных краж

В стране фиксируют рост магазинных краж. И теперь компании просят сотрудников носить нагрудные камеры для поимки нападающих на них грабителей.

По сообщениям СМИ, на полках британских магазинов все чаще можно встретить пустые упаковки. Продавцы развесили предупреждающие объявления: "Пожалуйста, положите пустую коробку в корзину, и мы обменяем ее на кассе".