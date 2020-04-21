Природа берет свое. На опустевших улицах Кейптауна запечатлели группу пингвинов. Пернатые сбежали из реабилитационного центра морских птиц и вальяжно прогуливались по городу. Пингвины не любят, когда человек подходит к ним слишком близко, поэтому локдаун для них - отличный шанс насладиться свободой.



А индийский Мумбаи в этом году посетило рекордное количество фламинго. Птиц больше 100 тысяч. Ранее каждый сезон в этот мегаполис прилетало до 40 тысяч особей.



