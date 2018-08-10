Муравей попытался украсть бриллиант в ювелирном магазине

Муравья сняли на видео в ювелирном магазине, когда он попытался украсть бриллиант. Насекомое без труда толкало драгоценный камень, размер которого заметно превышал его собственный. Мотивы преступника, удалось ли вернуть похищенный камень – неизвестно.