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Муравей попытался украсть бриллиант в ювелирном магазине

Муравья сняли на видео в ювелирном магазине, когда он попытался украсть бриллиант. Насекомое без труда толкало драгоценный камень, размер которого заметно превышал его собственный. Мотивы преступника, удалось ли вернуть похищенный камень – неизвестно.

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