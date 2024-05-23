МУС не для суда над Западом и его союзниками - угрозы поступают в адрес прокурора Международного уголовного суда

История с запросом главного прокурора Карима Хана в отношении израильских политиков в секторе Газа набирает обороты. В интервью каналу CNN он рассказал об угрозах, которые стали поступать ему после начала расследования. В частности, его попросили прокомментировать письмо, подписанное рядом американских сенаторов, где те угрожали санкциями сотрудникам суда и их семьям в случае выдачи ордеров на арест Нетаньяху. По словам Хана, на него вышли несколько глав государств и откровенно заявили, что МУС был создан не для суда над Западом и его союзников. Практически в открытую сообщается, что Международный суд - лишь очередной инструмент для продвижения интересов Вашингтона в глобальной политике.