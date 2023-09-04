Мусорная война, распродажа Польши и связи с Москвой: как "ПиС" травит конкурентов

В Польше совсем скоро пройдут парламентские выборы, и смотреть местные медиа опасно для психики, но полезно для понимания. То, что происходит на польских общественных (а по факту абсолютно провластных) телеканалах даже сложно назвать освещением предвыборной кампании. Это уничтожение оппонентов "ПиС" и самая настоящая истерия.

"ПиС" четко определились со стратегией на выборы - поиск внешних врагов. Их три: Туск с Германией, Россия и Беларусь. Именно страшилками и небылицами по этим направлениям и пичкают неокрепшие умы польского электората политики от правящей группировки и прикормленные ими пропагандисты.

За победу на выборах сражаются два давних соперника. Партия "Право и справедливость" - здесь Ярослав Качиньский, Матеуш Моравецкий и Анджей Дуда, и "Гражданская платформа" Дональда Туска. Первые очень хотят зайти на третий срок, вторые - вернуться во власть.

Изначальное преимущество, разумеется, у партии власти. За восемь лет "ПиС" изрядно поглумилась над местными законами, подмяв под себя суды и крупнейшие СМИ, уволив неугодных топ-менеджеров. Так что с экранов на бедного польского избирателя льется поток грязи и оскорблений в отношении Дональда Туска.

И ответить в эфире польских государственных СМИ у Туска нет ни единого шанса. Больше всех глумится TVP - общественный вещатель, член, кстати, Европейского вещательного союза, так радеющего за свободу слова… правда, если это касается исключительно России и Беларуси. В эфире только нужное мнение о Туске.

На Туска вешают всех собак, обвиняя во всех смертных грехах. Так государство, например, заявляет, что Туск завалил свалками всю Польшу, свезя мусор со всего мира, а теперь та же Германия не хочет его забирать назад. Но есть грехи у Туска и посерьезнее, считает государственное ТВ. Еще Дональд хотел распродать Польшу крупному западноевропейскому бизнесу. Всю. Без остатка.

Вот что говорят с экранов: "Немцы хотят посадить Туска в Польше, чтобы продавать национальное достояние".

Связать Туска сегодня с инвесторами из России - это верх пропагандисткой риторики и беспроигрышный вариант на фоне конфликта России и НАТО на территории Украины. Обвиняй в связях с Москвой и уничтожай политического оппонента. Здесь узнается рука главного куратора польского режима "ПиС" - США. Именно так демократы в свое время убрали из президентского кресла Дональда Трампа. Обвинили в связях с Путиным, развели истерику в подконтрольных пропагандистских СМИ, типа CNN, и Трамп проиграл. Информация про Путина, правда, позже не подтвердилась, но поезд ушел.