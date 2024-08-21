3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Муссонные дожди в Непале унесли жизни почти 200 человек
Жуткие кадры разгула стихии приходят из Непала. В результате муссонных дождей там погибли уже 190 человек. По сообщениям местных СМИ, больше всего смертей зафиксировано в провинции Лумбини - 36 жертв. Пострадавших в результате оползней и наводнений - свыше 200.
При этом эксперты прогнозируют, что в нескольких регионах ливни могут продолжиться. Большая вода нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. Затоплены и разрушены сотни домов, коровники, мосты, школы и правительственные здания.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов