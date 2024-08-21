Муссонные дожди в Непале унесли жизни почти 200 человек

Жуткие кадры разгула стихии приходят из Непала. В результате муссонных дождей там погибли уже 190 человек. По сообщениям местных СМИ, больше всего смертей зафиксировано в провинции Лумбини - 36 жертв. Пострадавших в результате оползней и наводнений - свыше 200.