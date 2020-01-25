Музей истории иммиграции из Китая в США сгорел в китайский Новый год

Пожар уничтожил более 85 000 экспонатов. Среди уникальных предметов - текстиль, меню ресторанов, рукописные письма, билеты на корабль. По словам директора музея, уничтожено 100 % музейной коллекции, собиравшейся в течение десятилетий. Часть предметов выставки датировалась XIX веком.



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