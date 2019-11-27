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Музей цифрового искусства "Без полей" в Токио

Там все кажется сказкой. А интерактивные работы свободно перемещаются по залам.
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