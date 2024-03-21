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Мужчина неудачно выбрал место для позирования и вместе с куском обзорной площадки упал в море

Птичка не вылетела, но тот, кого фотографировали, сам улетел. Забавный момент попал в объектив мобильного телефона. По плану владелец гаджета должен был сфоткать своего приятеля на живописном фоне. Вот только мужчина неудачно выбрал место для позирования и вместе с куском обзорной площадки упал в море. В итоге получилось не фото на память, а забавное видео.

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