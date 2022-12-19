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Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских

Мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских

Житель Северодонецка по заданию Киева пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом сообщаетРИА Новостисо ссылкой на представителя спецслужб.

Как пояснил собеседник агентства, игрушки были найдены в ходе досмотра автомобиля северодончанина. "Нашли интересный пакет. Казалось бы - мелочь, елочные игрушки, но с интересным текстом", - пояснил силовик.

По его словам, на игрушках были надписи с разжиганием межнациональной розни, в частности с призывами убивать русских, а развесить их провокатор намеревался на елке в центре Луганска - чтобы показать якобы проукраинские настроения горожан.

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