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Мужчина сбил с мотоцикла жуликов, пытавшихся его ограбить

В Бразилии налетчики на мотоцикле пытались ограбить прохожего, но в итоге сами попали в неприятность. Все из-за того, что потенциальная жертва сориентировалась: мужчина подпрыгнул и таким образом сбил жуликов с мотоцикла.

В итоге пешеход убежал, а злоумышленники в тот день оказались не только без добычи, но и со сломанным мотоциклом.

Фото: pexels.com

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