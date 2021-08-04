Мужчина угрожал взорвать здание правительства Украины

В Киеве в результате спецоперации задержан мужчина, который угрожал взорвать здание правительства! С гранатой в руках он ворвался в здание кабмина и потребовал его выслушать. Как стало известно, мужчина воевал в Донбассе, был сапером в батальоне "Айдар", получил контузию.

На место происшествия прибыли бойцы спецподразделений. Мужчину задержали. Суд назначен на завтра. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщают в прокуратуре, на преступление Владимира Прохнича подтолкнуло наплевательское отношение чиновников и отсутствие у государства денег на выплаты бывшим военным. Удивительно, но паники при виде вооруженного гранатой человека ни у кого не возникло. Похоже, к подобным ситуациям в стране, на территории которой ведутся боевые действия, люди попросту начали привыкать.