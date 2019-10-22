Мужчина в Осло угнал машину скорой помощи и сбил пешеходов

Срочные новости в эти минуты приходят из Осло. Неизвестный угнал автомобиль скорой помощи и совершил наезд на пешеходов - сбил детскую коляску. Мать с ребенком госпитализированы. Пострадали еще несколько человек. В ходе преследования полиция стреляла по колесам машины. Очевидцы утверждают, что вооруженный злоумышленник отстреливался. Подозреваемого удалось задержать. Сейчас ведутся поиски его возможной сообщницы.



