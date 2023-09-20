3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мужчина в прыжке вырвал телефон у туриста, пока тот снимал виды из окна во время движения поезда
На Шри-Ланке местный житель похитил iPhone 14 у туриста во время движения поезда. Как это часто бывает, впечатленный местными видами человек снимал все вокруг на свой телефон, как вдруг местный воришка подпрыгнул и вырвал у него из рук гаджет.
Стоит сказать, что поезда там ездят относительно медленно, поэтому такой номер, вероятно, происходит уже не впервые.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября