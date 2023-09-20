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Мужчина в прыжке вырвал телефон у туриста, пока тот снимал виды из окна во время движения поезда

На Шри-Ланке местный житель похитил iPhone 14 у туриста во время движения поезда. Как это часто бывает, впечатленный местными видами человек снимал все вокруг на свой телефон, как вдруг местный воришка подпрыгнул и вырвал у него из рук гаджет.

Стоит сказать, что поезда там ездят относительно медленно, поэтому такой номер, вероятно, происходит уже не впервые.

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