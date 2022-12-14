Мужчинам здесь не место: гендерное равноправие в США дошло до абсурда

Я считаю, что из мистера Д'Елиа вышел бы отличный председатель. Однако я чувствую, что избрание единственного цисгендерного белого мужчины на должность председателя округа посылает неправильное сообщение нашему сообществу: оно противоречит тому, чего мы пытаемся добиться как правление.

Дженнифер Солот, член школьного совета Монтгомери