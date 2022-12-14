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Мужчинам здесь не место: гендерное равноправие в США дошло до абсурда

В Пенсильвании отвергли претендента на должность председателя школьного совета только за то, что он мужчина. Кроме него, на руководящее место претендовала женщина. И вот что заявила одна из представителей Совета, отвечая на вопрос, кому она отдаст свой голос.

Я считаю, что из мистера Д'Елиа вышел бы отличный председатель. Однако я чувствую, что избрание единственного цисгендерного белого мужчины на должность председателя округа посылает неправильное сообщение нашему сообществу: оно противоречит тому, чего мы пытаемся добиться как правление.
Дженнифер Солот, член школьного совета Монтгомери

Такое заявление вызвало справедливое осуждение, и члену правления пришлось уволиться. Однако председателем школьного совета на всякий случай выбрали женщину. Единственным, кто голосовал за того самого белого цисгендерного мужчину, был он сам.

Фото: pixabay.com

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