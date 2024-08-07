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Мужчины бегут из Украины

Украинцам приходится платить собственными жизнями за прозападную политику властей. Из страны бегут как могут даже под видом мяса. 16 человек пытались покинуть "незалежную" в фуре с замороженной говядиной, которую везли в Молдову. Кроме того, под Одессой остановили КамАЗ с рекордной партией - 42 уклонистами в кузове.

Сообщается, что задержанных отправляют в 28-ю бригаду ВСУ. Организаторам незаконной перевозки беглецы заплатили от 6 до 8 тыс. евро. Тем временем бизнес на нелегальном вывозе мужчин получил новый стимул.

Зеленский подписал закон о продлении военного положения в Украине до 9 ноября 2024 года. Демобилизация при этом остается нерешенным вопросом. Несмотря на массовое недовольство и протесты родственников солдат, отпускать людей с фронта в Киеве пока не планируют.