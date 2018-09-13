Мужчины, подозреваемые британскими властями, раньше ничего не слышали о Скрипале
Раньше ничего не слышали о Скрипале - подозреваемые британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери дали свое первое интервью телеканалу Russia Today. Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили свои имена и признали, что на опубликованных Лондоном фото они. В остальном же ситуация с отравлением "фантастичное и фатальное совпадение".
Мужчины рассказали, что в Солсбери приехали с туристическими целями посмотреть на знаменитый во всем мире собор. На вопрос, являются ли они сотрудниками ГРУ, мужчины ответили, что они обычные предприниматели и работают в фитнес-индустрии.