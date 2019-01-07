Музыкально-ледовая феерия на итальянских горных склонах

Музыкальный форум на вершинах, высота которых превышает 2600 метров, где акустикой ведает сама мать-природа, этой зимой привлек массу любителей искусства. В качестве материала для инструментов используется в том числе и лед. Местом проведения концертов музыканты выбрали горнолыжный курорт Валь-ди-Соле. Он отлично известен многим спортсменам, увлекающимся различными видами зимнего спорта.



