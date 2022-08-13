ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Музыкальный фестиваль в Испании обернулся трагедией - один человек погиб

Трагедией завершился музыкальный фестиваль в испанской Валенсии. На концертную площадку внезапно обрушилась буря. Стихия повалила одну из конструкций. Погиб один человек, 17 были доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело, власти определяют ответственных за нарушение техники безопасности при подготовке массовых мероприятий.


Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все