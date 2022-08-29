Музыкальный флешмоб, фестиваль рыжеволосых и гонка бочек - как развлекаются в Европе

Рекордное искусство. В центре Боготы состоялся масштабный концерт. В нем приняло участие 15 тыс. музыкантов. Участников флешмоба разделили на цвета, чтобы дирижеру было легче ориентироваться в разных инструментах. Возраст музыкантов от 4 до 60. Среди них и виртуозы. Оркестр исполнил несколько известных композиций. И, таким образом, установили мировой рекорд как самый большой в действии.

Фестиваль рыжеволосых в Нидерландах

В Нидерландах другая забава. Там прошел 15-й фестиваль "День рыжих". Тысячи людей съехались в город Тилбург. Мероприятие получило особый ажиотаж, два года до этого его не проводили из-за карантина. Участники пели, танцевали, выясняли, кто из них самый рыжий, и, конечно, сделали групповое семейное фото.

Гонки бочек в Италии