Музыканты Национального оркестра Франции исполнили "Болеро", не выходя из своих квартир

Музыканты Национального оркестра Франции, не выходя из своих квартир, исполнили "Болеро" Мориса Равеля в сокращенной версии. Каждая партия была записано отдельно, после чего их свели в единую композицию. На это ушло целых 4 дня. Ролик разместили в интернете, чтобы каждый желающий мог насладиться произведением онлайн.