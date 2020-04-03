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Музыканты Национального оркестра Франции исполнили "Болеро", не выходя из своих квартир

Музыканты Национального оркестра Франции, не выходя из своих квартир, исполнили "Болеро" Мориса Равеля в сокращенной версии. Каждая партия была записано отдельно, после чего их свели в единую композицию. На это ушло целых 4 дня. Ролик разместили в интернете, чтобы каждый желающий мог насладиться произведением онлайн.

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