МВД Сербии: Полиция ликвидировала все баррикады

Движение в Белграде постепенно возвращается к норме. Полиция ликвидировала все баррикады, информирует МВД Сербии. Задержаны несколько человек, одна полицейская машина получила повреждения.

Ночью бунтовщики перекрыли 24 транспортные точки в сербской столице, включая ключевой мост через реку Сава. Также заблокировали дороги в 18 городах. Для строительства баррикад использовали металлические ограждения и мусорные контейнеры. Выступления продолжались все выходные. В субботу, 28 июня, в стычках с полицией пострадали более 20 гражданских и около 50 полицейских.