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МВД Сербии: Полиция ликвидировала все баррикады
Движение в Белграде постепенно возвращается к норме. Полиция ликвидировала все баррикады, информирует МВД Сербии. Задержаны несколько человек, одна полицейская машина получила повреждения.
Ночью бунтовщики перекрыли 24 транспортные точки в сербской столице, включая ключевой мост через реку Сава. Также заблокировали дороги в 18 городах. Для строительства баррикад использовали металлические ограждения и мусорные контейнеры. Выступления продолжались все выходные. В субботу, 28 июня, в стычках с полицией пострадали более 20 гражданских и около 50 полицейских.
Президент Александр Вучич пообещал хулиганам "нулевую толерантность". За нарушения порядка, порчу имущества и нападения на полицию каждый понесет ответственность. Также он подчеркнул, что насилием, которое продвигают западные спонсоры "демократии", сербов не запугать и не победить.