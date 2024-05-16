МВД Эстонии призывает к расколу в церкви

Официальный Таллин предлагает пойти по пути украинских раскольников. Как заявил министр внутренних дел страны, его ведомство рассчитывает, что Эстонская православная церковь Московского патриархата признает деятельность Русской православной церкви ересью и разорвет с ней отношения. По его словам, уже не в первый раз власти пытаются объяснить церкви вопросы безопасности, которые не устраивают Таллин. В Московском же патриархате полагают, что МВД Эстонии намерено загнать верующих в юрисдикцию Константинопольского патриархата, а существующую церковь уничтожить.