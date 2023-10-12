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МВД Латвии готовится закрыть пункты пропуска "Виентули" и "Педедзе" на границе с Россией
По информации латвийской телекомпании, МВД страны планирует приостановить действие пунктов пропуска "Виентули" и "Педедзе" с 16 октября. Проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен. Латвия отгораживается от России в том числе и забором. Сейчас объявлен тендер на строительство заграждения протяженностью 124 километра. Возведение планируется в несколько этапов. В этом году намерены начать проектировку.
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