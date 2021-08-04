МВД Латвии поддержало предложение ввести режим чрезвычайного положения в приграничных регионах

В Латвии при незаконном пересечении границы задержали группу нелегалов: десять человек из Ирака, Сирии, Ливии, Индии и Шри-Ланки. Проводниками оказались уроженцы партнерской и соседней для Латвии страны - Эстонии. Однако официальную Ригу это не смутило. Латвия продолжила продвигать свою антибелорусскую повестку. А МВД страны поддержало предложение ввести режим чрезвычайного положения в приграничных регионах.