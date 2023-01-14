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МВД Молдовы заявило о падении обломков ракеты на севере страны

МВД Молдовы заявило о падении обломков ракеты на севере страны

Пограничная служба Молдовы обнаружила обломки ракеты на севере страны, ее принадлежность не уточняется, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

"Патруль пограничной полиции сегодня днем обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты", - говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что погранполиция осуществила план действий в случае ЧС и увеличила количество патрулей в приграничной зоне с Украиной, они наблюдают за воздушным пространством и зеленой полосой.

Отмечается, что об обнаружении обломков сообщили аварийно-спасательной службе 112, а также бригаде "Бомбтех" и прокуратуре Бричанского района. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям и пограничная полиция обеспечивают охрану периметра.

Это третий случай, когда части ракет падают на территорию Молдовы. В последний раз такое произошло в начале декабря прошлого года, когда обломки снаряда нашли недалеко от города Бричаны на севере республики. Взрывчатых веществ в корпусе ракеты и остальных обломках тогда не обнаружили.

Фото:МВД Молдовы

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