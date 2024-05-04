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МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по статье УК

МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по статье УК

Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД РФ, сообщает ТАСС.

Соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.

В карточке указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ. Статья уголовного дела в базе не приводится.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. В 2019 году он стал президентом Украины.

Фото: ОП Украины

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