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МВД России объявило Владимира Зеленского в розыск по статье УК
Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск МВД РФ, сообщает ТАСС.
Соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.
В карточке указывается, что Зеленский Владимир Александрович разыскивается по статье УК РФ. Статья уголовного дела в базе не приводится.
Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. В 2019 году он стал президентом Украины.
Фото: ОП Украины
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