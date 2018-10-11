МВД России опубликовало видео допроса футболистов Кокорина и Мамаева

Оба спортсмена сознались в нападении на чиновников, а также на водителя ведущей Первого канала белоруса Виталия Соловчука.

На кадрах видно, что Павел Мамаев не хочет показывать лицо на камеру. Он также отказался отвечать на вопрос, признает ли свою причастность к правонарушению. Александр Кокорин, напротив, ведет себя раскрепощенно и открыто смотрит в камеру.