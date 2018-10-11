3.72 BYN
2.89 BYN
3.38 BYN
МВД России опубликовало видео допроса футболистов Кокорина и Мамаева
Оба спортсмена сознались в нападении на чиновников, а также на водителя ведущей Первого канала белоруса Виталия Соловчука.
На кадрах видно, что Павел Мамаев не хочет показывать лицо на камеру. Он также отказался отвечать на вопрос, признает ли свою причастность к правонарушению. Александр Кокорин, напротив, ведет себя раскрепощенно и открыто смотрит в камеру.
Накануне форварда "Зенита" и полузащитника "Краснодара" задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ожидается, что сегодня они примут участие в очных ставках с пострадавшими, а завтра будет принято решение о будущей мере пресечения. Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы.