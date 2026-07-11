МВФ обязал Украину вернуть более 170 млн долларов по кредиту

Международный валютный фонд обязал Украину вернуть более 170 млн долларов по кредитным долгам.

В случае невыплаты МВФ может наказать Киев жесткими финансовыми санкциями. Стране грозит полная приостановка выплат по текущей программе кредитования.

При этом фонд уже в ближайшее время планирует обсудить выделение Украине нового транша почти на 700 млн долларов. Следующий обязательный платеж в счет погашения долга страна должна перечислить в первых числах сентября.

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