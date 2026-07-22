Международный валютный фонд одобрил выделение Украине очередного транша в размере 690 млн долларов. Вот только в Киеве радовались недолго, эти деньги даже не долетят до украинского бюджета, а почти целиком уйдут обратно кредиторам в счет погашения старых долгов.

Только за июнь и июль Киев выплатил фонду 360 млн долларов, а в августе отдаст еще 270 млн. Всего же до конца года киевская верхушка обязана отдать фонду 1,6 млрд долларов. При этом новые транши западные благодетели обещают выдавать только при одном условии: если Банковая продолжит выполнять требования по урезанию социальных расходов и повышению тарифов.

Также стало известно, что администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов.